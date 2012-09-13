MEB boş kalan kontenjanlara ek atama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 40 bin öğretmen atamasının ardından boş kalan kontenjanlara ek atama yaptı.

Bakanlık, 10 Eylül Pazartesi günü 40 bin kadro için öğretmen ataması gerçekleştirmişti. Atama işlemlerinin ardından 36 bin 552 kadroya atama yapılırken, 3 bin 448 kadro boş kalmıştı.

Bunun üzerine Bakanlık, Beden Eğitimi, Coğrafya, Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar/Resim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce, Matematik, Müzik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunduğunu belirledi.

40 bin öğretmen kadrosu için atama başvurusunda bulunanlardan ''tercih dışına evet diyenler'' arasından en çok ihtiyaç duyulan 12 alana atama yapıldı.