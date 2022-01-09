MEB: Atatürk posteri saldırısına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi pansiyonunda Atatürk posterine kesici aletle saldıran bir grup öğrenciye yönelik disiplin işlemi uygulandığını, olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde, bir grup öğrencinin Atatürk posterine kesici aletle saldırarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek posterine zarar verdiği haberleri yer aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak; 20 Aralık’ta olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 27 Aralık’ta disiplin işlemi uygulandığını, ayrıca müfettiş de görevlendirildiğini bildirdi. Milli Eğitim İl Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır.” (ANKA)