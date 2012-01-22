T24 LogoT24 Logo
Politika

MEB, AGOS'un sitesine erişimi engelledi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Agos Gazetesi'nin sitesine erişim engeli var.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Agos Gazetesi'nin sitesine erişim engeli var. Okullardaki bilgisayarlardan siteye girildiğinde ekranda "Siteye erişim sakıncalı içeriğinden dolayı, MEB’in isteğiyle, Türk Telekom tarafından engellenmiştir" yazıyor.

Radikal’den Umay Aktaş Salman’ın haberine göre MEB’e bağlı okullarda internet filtreleme programı kullanılıyor. Filtreleme programları okullarda pek çok siteye erişimi engelliyor. 



Kişisel sitelerin yanı sıra blogspot uzantılı sitelere, video görüntülerinin olduğu sitelere dahi erişilemiyor. Filtre engeline takılan sitelerden biri de www.agos.com.tr. Oysa diğer gazetelerin sitelerine ve Yahudi cemaatine yönelik çıkarılan Şalom gazetesine ulaşmak mümkün. Okulda internet sitesine giriş yaparken yasaklı olduğunu fark eden eski KESK Başkanı Sami Evren, "Yasal mevzuata uygun çıkan bir gazete. Hangi kriterlere göre yasaklanmış?" diye konuştu.

Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak da "MEB’in internet bağlantısı son derece sınırlı. Birçok siteye girilmiyor" dedi.


MEB: Kasıt yok

MEB Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise filtrelemenin bakanlık tarafından değil Türk Telekom’un uluslararası standartlara göre belirlediği başlıklar üzerinden yapıldığı anlatılarak şu bilgiler verildi: "Mesela okullardaki internet ağına çok fazla yük olmasın diye kişisel siteleri filtreleyin diyoruz. Tescilli olduğu uzantıya bakarak filtreliyorlar. Birkaç sınıflandırma var. Oradan bakıp sınıflandırmalara göre ’filtre uygulanması iyi olur’ diyoruz. Türk Telekom otomatik olarak filtreliyor. Agos’a yönelik kasıt yok."


Koptaş: Kabul edilemez

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada da önce Agos’un internet sitesine erişim engelinin sitenin kişi adına kayıtlı olmasından kaynaklandığı, MEB tarafından kişisel sitelerin tümüne erişim engeli istendiği belirtildi. Ancak www.agos.com.tr sitesi, AGOS Yayıncılık Basım Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ’ye ait. Sitenin domaini de e-kolay.net. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, engelin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Bütün gazetelere erişilmesi ancak Agos’a erişilmemesi okullarda böyle basit bir konuda ayrımcılık olduğunu gösteriyor" diye tepki gösterdi.

Türk Telekom ise filtrelemenin şöyle çalıştığını açıkladı: "Filtreleme yazılımı üreticisi tarafından sistemde ön tanımlı kategoriler yer alıyor. Hangi web sitesinin hangi kategoride değerlendirileceği üreticinin kendi algoritmasına göre otomatik belirleniyor. MEB’e sunulan filtreleme kategorilerinden hangilerine filtre uygulanacağı bakanlıkça belirlenir. Web sitelerinin tanımlanması için çok sayıda otomatik geri bildirim yöntemi kullanılmaktadır. Bu tanımlamalar kategorizasyon ana veritabanında saklanır."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24