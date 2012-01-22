MEB, AGOS'un sitesine erişimi engelledi

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Agos Gazetesi'nin sitesine erişim engeli var. Okullardaki bilgisayarlardan siteye girildiğinde ekranda "Siteye erişim sakıncalı içeriğinden dolayı, MEB’in isteğiyle, Türk Telekom tarafından engellenmiştir" yazıyor.
Radikal’den Umay Aktaş Salman’ın haberine göre MEB’e bağlı okullarda internet filtreleme programı kullanılıyor. Filtreleme programları okullarda pek çok siteye erişimi engelliyor.
Kişisel sitelerin yanı sıra blogspot uzantılı sitelere, video görüntülerinin olduğu sitelere dahi erişilemiyor. Filtre engeline takılan sitelerden biri de www.agos.com.tr
. Oysa diğer gazetelerin sitelerine ve Yahudi cemaatine yönelik çıkarılan Şalom gazetesine ulaşmak mümkün. Okulda internet sitesine giriş yaparken yasaklı olduğunu fark eden eski KESK Başkanı Sami Evren, "Yasal mevzuata uygun çıkan bir gazete. Hangi kriterlere göre yasaklanmış?" diye konuştu.
Eğitim-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak da "MEB’in internet bağlantısı son derece sınırlı. Birçok siteye girilmiyor" dedi. MEB: Kasıt yok
MEB Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise filtrelemenin bakanlık tarafından değil Türk Telekom’un uluslararası standartlara göre belirlediği başlıklar üzerinden yapıldığı anlatılarak şu bilgiler verildi: "Mesela okullardaki internet ağına çok fazla yük olmasın diye kişisel siteleri filtreleyin diyoruz. Tescilli olduğu uzantıya bakarak filtreliyorlar. Birkaç sınıflandırma var. Oradan bakıp sınıflandırmalara göre ’filtre uygulanması iyi olur’ diyoruz. Türk Telekom otomatik olarak filtreliyor. Agos’a yönelik kasıt yok." Koptaş: Kabul edilemez
Türk Telekom’dan yapılan açıklamada da önce Agos’un internet sitesine erişim engelinin sitenin kişi adına kayıtlı olmasından kaynaklandığı, MEB tarafından kişisel sitelerin tümüne erişim engeli istendiği belirtildi. Ancak www.agos.com.tr
sitesi, AGOS Yayıncılık Basım Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ’ye ait. Sitenin domaini de e-kolay.net. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, engelin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Bütün gazetelere erişilmesi ancak Agos’a erişilmemesi okullarda böyle basit bir konuda ayrımcılık olduğunu gösteriyor" diye tepki gösterdi.
Türk Telekom ise filtrelemenin şöyle çalıştığını açıkladı: "Filtreleme yazılımı üreticisi tarafından sistemde ön tanımlı kategoriler yer alıyor. Hangi web sitesinin hangi kategoride değerlendirileceği üreticinin kendi algoritmasına göre otomatik belirleniyor. MEB’e sunulan filtreleme kategorilerinden hangilerine filtre uygulanacağı bakanlıkça belirlenir. Web sitelerinin tanımlanması için çok sayıda otomatik geri bildirim yöntemi kullanılmaktadır. Bu tanımlamalar kategorizasyon ana veritabanında saklanır."