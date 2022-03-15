MEB, 81 bin atama başvurusunun yüzde 26'sını karşıladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, 81 bin 460 öğretmenin atama başvurusunun sadece yüzde 26'sı karşılanabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021’de toplam 21 bin 407 öğretmen ataması yapıldı. Atama için 81 bin 460 kişi başvururken atamanın başvuruları karşılama oranı ise yüzde 26 oldu. 2021’de, atamaların dışında öğretmenlikten ayrılmalar da oldu. Buna göre,15 bin 63 öğretmen görevinden ayrıldı. Sayıştay’ın raporuna göre öğretmen açığı 138 bin 393. 2021’deki atama sayısı, açığı kapatmak yerine, kurumdan ayrılmaları ancak karşılayabilecek nitelikte.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakanlık ise açığı atamayla kapatmak yerine ücretli öğretmenliğe yöneliyor. Türk Eğitim-Sen’in çalışmasına göre ücretli öğretmen sayısı 85 bin 513’e ulaşmış durumda. Asgari ücretin altında çalışan ve hakları kısıtlı olan ücretli öğretmenler, tepki göstermek amacıyla 22 Mart’ta, üçüncü kez Ankara’da eylem yapacak. Bakanlığın verilerini ve ücretli öğretmenliği değerlendiren eğitimci Maksut Balmuk, “Asgari ücretin dahi çok altında bir ücretle, hiçbir özlük hakkı olmayan bu sistem kabul edilemez” dedi.