MEB 6 bin 575 kadrolu öğretmen ataması yapacak

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Başvurular 27 Haziran'da başlayacak

MEB'den yapılan açıklamada, bakanlıkça 12-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuruya açılan 30 bin öğretmen kadrosuna sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan, kadroya geçmek üzere başvuran ve KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe ataması yapılanlardan boşalacak pozisyonlara daha önceki yıllarda olduğu gibi sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi yapılacağının duyurulduğu anımsatıldı.Açıklamada, 4 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ''632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'' hükümleri çerçevesinde, resmi eğitim kurumlarında halen görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçişlerine imkan sağlandığı belirtilerek, bu kapsamda görev yapanların başvuruları doğrultusunda 14 Haziran 2011 tarihinde kadroya geçişlerinin yapıldığı kaydedildi.1 Haziran 2011 tarihinde yapılan kadrolu öğretmen ataması kapsamında ilk atama çeşidiyle atanan 14 bin 277 sözleşmeli öğretmenden, söz konusu kararname çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçenlerden boşalan ve boş olan toplam 6 bin 575 kadroya yeniden kadrolu öğretmen ataması yapılacağı bildirildi.Buna göre başvurular, Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanına göre, ilk atama çeşidiyle 27 Haziran-4 Temmuz 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. 6 Temmuz 2011 tarihinde de atamaları yapılacak.Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve başlayabilecek. Atama yapılacak alanlar, alanların taban puanları ve kontenjanları ile tercih edilebilecek eğitim kurumları, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihinden önce MEB'in ''http://personel.meb.gov.tr'' adresinden yayınlanacak.