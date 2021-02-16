Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek başvuruların ilk aşaması ön başvurular, 1 Şubat 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci aşama tercih başvuruları ise 11 Şubat 2021 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Ön başvurular tamamlandıktan sonra atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanmıştı.

Adaylar, yayımlanan kontenjanlara göre MEB Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak 15 Şubat 2021 tarihine kadar tercih yapabilmişti.