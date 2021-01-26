MEB, 445.750 öğrenciye tablet ulaştırıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından uzaktan eğitim ve EBA'ya ilişkin sayıların yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre 445.750 öğrenciye tablet dağıtıldığı belirtildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayılarla uzaktan eğitim

21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021

Akademik Destek’te

759.499 Öğrenci, 150.073 Öğretmen

154.609.371 Saat Canlı Ders İşlendi

445.750 Öğrencimize Tablet Ulaştırıldı

EBA TV’de



Televizyon 3 Kanalda 4933 Saat Yayın

Kadın bilim insanı112 Branşta 812 Öğretmen

Film projektörü 13 Stüdyoda 3657 Ders Videosu

Erkek jonglör734 Ders Dışı Etkinlik