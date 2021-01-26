MEB, 445.750 öğrenciye tablet ulaştırıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından uzaktan eğitim ve EBA'ya ilişkin sayıların yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre 445.750 öğrenciye tablet dağıtıldığı belirtildi.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Sayılarla uzaktan eğitim
21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021
Akademik Destek’te
759.499 Öğrenci, 150.073 Öğretmen
154.609.371 Saat Canlı Ders İşlendi
445.750 Öğrencimize Tablet Ulaştırıldı
EBA TV’de
Televizyon 3 Kanalda 4933 Saat Yayın
Kadın bilim insanı112 Branşta 812 Öğretmen
Film projektörü 13 Stüdyoda 3657 Ders Videosu
Erkek jonglör734 Ders Dışı Etkinlik