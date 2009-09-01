MEB, 4 bin'i kadrolu 15 bin öğretmen atayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başvurular dün başlayan 15 bin öğretmen atamasında en fazla kadro okul öncesi ve sınıf öğretmenliklerine ayrıldı.

MEB, 2009-2 atama döneminde atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjanları belirledi.

Buna göre, atama yapılacak alanlar, taban puanları ve kontenjanlar şöyle:

Alan Taban Puanı Kontenjan Kadrolu -Sözleşmeli:

-Acil Tıp Teknisyenliği 49 30 - 24 -Ahşap Teknolojisi-1 70 17 - 27 -Beden Eğitimi 74 80 - 185 -Bilişim Teknolojileri 76 201 - 306 -Biyoloji 83 46 - 92 -Coğrafya 75 74 - 164 -Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 68 50 - 70 -Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 68 152 - 300

-El Sanatları Teknolojisi-1 72 4 - 10 -El Sanatları Teknolojisi-2 70 4 - 10 -Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 74 29 - 37 -Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 83 10 - 6 -Felsefe 80 43 - 66 -Fen ve Teknoloji-Fen Bilgisi 86 204 - 383 -Gazetecilik 71 1 - 3 -Giyim Üretim Teknolojisi 80 15 - 25

-Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 56 8 - 13 -Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 49 16 - 23 -Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. 50 1 - 1 -İHL Meslek Dersleri 74 22 - 42 -İHL Meslek Dersleri Arapça 60 7 - 14 -İlköğretim Matematik Öğretmenliği 85 190 - 353 -İngilizce 74 370 - 707 -İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 65 11 - 17 -Kimya 84 36 - 73 -Makine Teknolojisi-3 49 1 - (-) -Matbaa (-) 1 - (-) -Matematik 85 129 - 282 -Muhasebe ve Finansman 79 10 - 31 -Müzik 57 73 - 146

-Okul Öncesi Öğretmenliği 54 1397- 3959 -Pazarlama ve Perakende 85 2 - 4 -Pilastik Teknolojisi 49 2 - 1 -Radyo-Televizyon 86 3 - (-) -Rehber Öğretmen 68 182 - 328 -Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar 70 50 - 113 -Sınıf Öğretmenliği 79 699 - 1788 -Sosyal Bilgiler 81 81 - 237 -Tarih 81 47 - 119 -Teknoloji ve Tasarım 57 61 - 198 -Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72 8 - 9 -Türk D. ve Ed./Dil ve Anl./Türk Ed. 78 213 - 408 -Türkçe 83 112 - 258 -Ulaştırma Hizmetleri 49 2 - 1 -Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği 55 91 - 147 -Laboratuvar 50 15 - 20

Belge istenmiyor

Bu arada, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğretmenlik için başvuru ve atama kılavuzunda öğretmen adaylarına seslendi.

Başvuru ve yer değiştirme işlemlerini daha kolay hale getirdiklerini belirten Çubukçu, böylece hem zamandan hem de başvuru sürecinde gereken evrak yükünden adayları kurtardıklarını ifade etti.

2009-1 atama döneminden itibaren ilk defa İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olan öğretmen adaylarının mezuniyet bilgilerinin elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansıtıldığını anlatan Bakan Çubukçu, "Başvuru ekranlarına kimlik, KPSS puanını, elektronik ortamda bilgi paylaşımı kapsamında YÖK ve üniversitelerle yapılan çalışmalarımız sonucunda, YÖK'ün hazırlamış olduğu veri tabanına işlenmiş olan üniversitelerden mezun olanların mezuniyet bilgileri 2009-2 atama döneminde yansıtılacaktır. Bunlardan başvuru esnasında diploma ya da mezuniyet belgesi istenilmeyecektir" dedi.

Çubukçu, "Ayrıca bu atama döneminde başvuru esnasında, sağlık, askerlik ve adli sicil durumuna ilişkin beyan esası getirilmiştir. Adaylar bu belgeleri toplamak için günlerce uğraşmak zorunda kalmadan en kısa sürede başvurusunu yapabilecekler" diye konuştu.

Kadrolu öğretmenler ile ihtiyacı karşılayamadıkları durumunda sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine yönelik çalışmaların 2006-2007 eğitim-öğretim yılında sisteme girdiğini ve toplamda 60 bin sözleşmeli öğretmenin istihdamına ulaşılmış olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, halen sözleşmeli öğretmen olarak fiilen görev yapanlardan zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanları bir takvim çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçirme çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlik başvuruları yanında 2009-2 atama dönemi ile birlikte ilk defa okul öncesi öğretmenliği alanında 17 bin kadrosuz usta öğreticinin başvurularının da elektronik ortamda alınacağını ifade eden Nimet Çubukçu, görev yapılacak eğitim kurumunun adaylarca tercih edilmek suretiyle belirleneceğini ve görevlendirmelerin bilgisayar ortamında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başvurular

Öğretmenlik için dün başlayan başvuru süresi 11 Eylül 2009 tarihinde sona erecek.

Atamalar 2008 ve 2009 KPSS10 puan üstünlüğü esasına göre yapılacak. Adaylar, "2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu"na Bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Elektronik başvuru formunun doldurulmasından sonra adayların onay işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılacak. Atamalar, 14 Eylül 2009 tarihinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek