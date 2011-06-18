-MEB "ATAMA KADROSU DÜŞÜRÜLDÜ" HABERLERİNİ YALANLADI ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Temmuz'da gerçekleştireceği öğretmen ataması kadrosunun düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını, ortada ne yarı yarıya düşürülmüş bir atamanın ne de keyfi bir tutumun izlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı köşe yazılarıyla internet sitelerinde ''Öğretmen atamaları yarı yarıya düşürüldü'' başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberlerde, Bakanlığın 6 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleştireceği 15 bin kadrolu öğretmen atamasının, 6 bin 575 kadroya düşürüldüğünün ifade edildiği vurgulanarak, ''Oysa öğretmen adaylarımız başta olmak üzere konunun ilgili tüm tarafları bilmektedir ki ortada ne yarı yarıya düşürülmüş bir atama vardır ne de keyfi bir tutum. Bu durum, Bakanlığımızın daha önce yaptığı detaylı açıklamalardan da net bir şekilde anlaşılmaktadır'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bakanlığımızca 12-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuruya açılan 30 bin öğretmen kadrosuna sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan, kadroya geçmek üzere başvuran ve KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe ataması yapılanlardan boşalacak pozisyonlara daha önceki yıllarda olduğu gibi sözleşmeli öğretmen görevlendirmesi yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak 4 Haziran 2011 tarihli ve 27954 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen görev alan sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu öğretmenliğe geçişlerine imkan sağlanmış ve bu kapsamda görev yapanların başvuruları doğrultusunda 14 Haziran 2011 tarihinde kadroya geçişleri yapılmıştır. 1 Haziran 2011 tarihinde yapılan kadrolu öğretmen ataması kapsamında ilk atama çeşidiyle atanan 14 bin 277 sözleşmeli öğretmenden, söz konusu kararname çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçenlerden boşalan ve boş olan toplan 6 bin 575 kadroya yeniden kadrolu öğretmen ataması yapılacaktır. Başvurular, Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Klavuzu (Haziran 2011) hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSS puanına göre, ilk atama çeşidiyle 27 Haziran-4 Temmuz 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak, 6 Temmuz 2011 tarihinde de atamaları yapılacaktır.''