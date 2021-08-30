MEB, 2021 yılı ilk yarısında imam hatip liseleri için 6,6 milyar TL harcadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 yılı ilk yarısında yaptığı 67,9 milyar TL’lik harcamanın 6,6 milyar TL'sini imam hatip okulları için kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 yılının ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Rapora göre MEB, 146,9 milyar TL’lik bütçesinin 51,5 milyar TL’sini 2021 yılının ilk yarısında personel giderlerine harcadı. Eğitim yatırımlarının büyük bölümünün aktarıldığı imam hatip okulları için kesenin ağzı, 2021’in ilk altı ayında da açıldı.

Rapora göre MEB, 146,9 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin 67,9 milyar TL’sinin yılın ilk yarısında tüketti. Bakanlığın altı ayda yaptığı 67,9 milyar TL’lik harcamanın 51,5 milyar TL’sini ise personel giderleri oluşturdu. Personel giderlerinin toplam harcamaya oranı yüzde 75 oldu.

Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri için toplam 6,8 milyar TL harcandı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü altı ayda 76,2 milyon TL harcadı. Raporda, “Din Öğretimi Okulları” harcama kaleminin yanına tam 6,6 milyar TL yazıldı. Din öğretimi okulları ile birlikte 6,7 milyar TL ile mesleki ve teknik eğitim okullarının, en çok para tüketen okullar olduğu bildirildi. İmam hatip okulları için 6,6 milyar TL harcanırken Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan ortaöğretim okulları için altı ayda harcanan para ise 6,8 milyar TL olarak hesaplandı.

Faaliyet raporu yayımlandı

Bütçeden en çok payı alan genel müdürlüklerin arasında bulunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bu dönemde yaptığı faaliyetlerin bazıları şöyle sıralandı:

-Özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören 653 öğrencinin, ‘Hikem-i Ataiyye, Kur’an-ı Kerim’i Tefekkür ve Yaşamak, Mecelle, Hadis, Mesnevi ve Safahat okumaları’ konularında çevrimiçi ve sertifikalı altı farklı eğitim seminer dizisi ile kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır

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-Değerler eğitimi kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik yürütülen, ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ etkinliği kapsamında 22 ilde 76 ortaokulda bin 522 öğrencimize yönelik pilot çalışma ile ilgili şube müdürlerimize ve sorumlu öğretmenlerimize dijital ortamda bilgilendirme seminerleri verilmiştir.

-Bakanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği kapsamındaki uluslararası Anadolu imam hatip liselerine 2021-2022 eğitim öğretim yılı için başvuran öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavları gerçekleştirilmiştir.

"Bakanlık bunu politika haline getirdi"

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılı itibarıyla bütçeden aslan payını sürekli Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne ayırdığını belirterek

“Bakanlık bunu kalıcı politika haline getirdi” dedi. Öğrenci dağılımına bakıldığında imam hatiplerde derslik başına 14 öğrenci düştüğünün göze çarptığını vurgulayan Taştan, “Yalnızca 30-40 öğrencisi olan imam hatip okulları bulunuyor.

Diğer okullara baktığımızda bazı bölgelerde derslik başına 40-45 öğrenci düşüyor” sözleriyle eşitsizliğe dikkat çekti. Taştan, MEB’in adaletsizliğe

ve ayrımcılığa son vermesi gerektiğini ifade ederek, “Bütçeden tüm okullara öğrenci sayısına göre pay ayrılmalıdır” diye konuştu.