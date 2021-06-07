MEB, 1 milyon TL'ye lüks otelde toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beş yıldızlı otelde düzenleyeceği iki toplantı için 1 milyon TL harcayacak. Salgın döneminde MEB'in öğrencilere yeterli yardım ve imkanı sağlamadığını belirten Eğitim Uzmanı Ali Taştan, "İki milyon öğrencinin materyal ihtiyacı bulunurken toplantıya bütçe ayrılması doğru değil" dedi.

Antalya’da, “Bilim Sanat Merkezleri Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması” için ‘her şey dahil’ konseptiyle otelde düzenlenecek beş günlük etkinliğin maliyetinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçilen uzaktan eğitimde milyonlarca öğrenci imkansızlıklar yüzünden derslere giremezken MEB’in Antalya’da beş yıldızlı otelde düzenleyeceği toplantılar için 1 milyon 51 bin TL’yi gözden çıkardığı bildirildi. Beş yıldızlı otelde düzenlenecek beş günlük etkinlik çerçevesinde iki ayrı çalıştay gerçekleştirileceği belirtildi.

3 oturum yapılacak

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MEB’in, “Bilim Sanat Merkezleri Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı Ders Materyallerinin Hazırlanması” için düzenleyeceği çalıştaylara 10 genel müdürlük personeli ile 130 öğretmen ve 45 akademik uzmanın katılması planlandı. Program kapsamında ilk toplantı 17-21 Mayıs arasında çevrimiçi düzenlenirken otelde gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü toplantıların tarihleri 14-18 Haziran ve 12-16 Temmuz'da olarak belirlendi.

Toplantılarda konaklamalar, çalıştayların gerçekleşeceği beş yıldızlı otellerde alkolsüz her şey dahil konsepti ile yapılacak. Katılımcılar tek kişilik odalarda kalacak, otellerde çift kişi konaklama serbestliği gelmesi halinde çift kişilik odalarda kalınabilecek. Yalnızca katılımcıların konaklamaları MEB tarafından karşılanacak. Katılımcıların eş, çocuk ve misafirleri için ayrıca bir ödeme yapılmayacak. Katılımcılara sabah, öğlen, akşam yemeklerinin yanı sıra sınırsız meşrubat, sıcak soğuk içecek servis edilecek. Kahve arası verildiğinde meyve, kuruyemiş ve kuru pasta servisi yapılacak. Toplantılara katılacak görevlilerin ulaşım, transfer ve yevmiyeleri Bakanlıkça karşılanacak.

"Bakanlığın gideri olabildiğince azaltması gerekir"

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, MEB'in Ankara’da çok sayıda tesisi olduğunu belirterek, toplantılar için beş yıldızlı otel tercih edilmesini eleştirdi. MEB'in salgın sürecinde öğrencilere ve velilere yeterli ekonomik desteği sağlayamadığını vurgulayan Taştan, "İki milyon öğrencinin materyal ihtiyacı bulunurken toplantıya bütçe ayrılması doğru değil" dedi. Taştan, öğrenciler arasında sosyoekonomik nedenlerle var olan eşitsizliğin salgın sürecinde daha da derinleştiğine dikkati çekerek, "Eşitsizliklerin azaltılması, öğrencilerin eğitime eşit olanaklarla erişebilmesi için kaynakların bu dönemde öğrenciler öncelenerek kullanılması gerekir. Bakanlığın gerçekleştirmek zorunda olduğu toplantılar için beş yıldızlı oteller yerine, kendi tesislerini kullanması, gideri olabildiğince azaltması gerekir" diye konuştu.