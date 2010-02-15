McQueen'i yalnızlık öldürdü!

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Londra’daki evinde kendini asarak intihar eden İngiliz modacı Alexander McQueen’in sevgilisi George Forsyth, ünlü modacının ölümünün ardından ilk kez konuştu. McQueen’in moda ve sanat dünyasından pek çok arkadaşı olmasına rağmen aslında çok yalnız olduğunu söyleyen Forsyth, “Herkes onun modacı kimliğinden söz ediyor. İnsanlar için o sadece modacıydı. Oysa Alex’in insanların bilmediği başka yönleri, kırılgan bir yapısı vardı. Kimse gerçek Alexander McQueen’i görmek için çabalamadı” diyor. Kate Moss’dan Naomi Campbell’e modellerin neredeyse hepsiyle yakın olan McQueen son zamanlarda sevgilisine, yalnız hissettiğini ve mutsuz olduğunu anlatıyormuş. Forsyth, moda âlemini gezegenin en yalnız parçası olarak tanımlıyor: “Bu dünyada daima tek başınasındır. Parti bitince kimse seni tanımaz.”Gerçek kaybın ‘modacı Alexander McQueen’ değil, ‘gerçek Alex’ olduğunu söyleyen 33 yaşındaki Forsyth, McQueen’in intihar ettiği gece yanında olmadığı, onu engellemediği için pişman. Annesinin ölümünün ardından depresyona girdiği yazılan modacının, uzun süredir depresyonda olduğunu söyleyen Forsyth, ikiyüzlü moda dünyasının onu çok yorduğunu anlatıyor.Çift 11 yıl önce Londra’da bir barda tanışmış. Modaya ilgi duymadığını söyleyen Forsyth, sevgilisiyle modayla ilgili konuşmadıklarını söylüyor. McQueen’in çok romantik olduğunu anlatan Forsyth, “En son Sevgililer Günü’nde çalıştığım kanala 500 kırmızı gül göndermişti” diyor. Çift arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle evlenmişti. Forsyth’e göre bu, yasal olmasa da çok romantik bir düğündü. Ağustosda İbiza’da gerçekleşen düğünde Forsyth’in şahidi Kate Moss, McQueen’in şahidi de, Annabelle Neilson’dı.