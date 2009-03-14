McLaren'de kriz



Formula 1'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala McLaren Mercedes takımının kaptanı Martin Whitmarsh, yeni araçlarının şampiyonluk için mücadele etmekten uzak olduğunu söyledi.



Formula 1'de yeni sezon kapsamlı kural değişiklikleriyle 29 Mart'ta başlayacak. Yeni sezon öncesi yapılan testler, McLaren Mercedes takımı için tam bir hayal kırıklığıyla sürüyor. Barcelona'daki testlerin son gününde dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un sonuncu olması, yaşanan problemleri gözler önüne serdi.



McLaren'in, Ferrari, BMW Sauber, Renault, Toyota ve Brawn GP gibi takımların gerisinde kalması üzerine, takım patronu Martin Whitmarsh ciddi sorunlar yaşadıklarını kabul etti.



Yeni araçlarıyla şu an için şampiyonluğa mücadele etmelerinin imkansız olduğunu söyleyen Whitmarsh, aracı hızlandırmak için çalışmaların devam ettiğini, ancak büyük olasılıkla sezon başına kadar istedikleri sonuçları elde edemeyeceklerini belirtti.



Whitmarsh, İspanya'nın Jerez kentindeki testler için, "Araç Jerez Pisti’nde daha hızlı olacak. Ancak sezon açıldığında bizim istediğimiz kadar hızlı olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.



McLaren'deki kriz, diğer takımların da dikkatini çekti. Ferrari pilotu Felipe Massa şaşkınlığını, "Lewis Hamilton'u daha önce hiç bu kadar gerimde görmemiştim" sözleriyle dile getirdi.



