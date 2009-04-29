McLaren ucuz kurtuldu



FIA, Avustralya Grand Prix'si sonrası yarış komiserlerine yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkan McLaren takımına 3 yarıştan şartlı olarak men cezası verdi. McLaren’in cezası 12 ay içinde yeni bir kural ihlali yapması halinde geçerli olacak.



Avustralya Grand Prix'sinin ardından yarış komiserlerine yalan ifade veren McLaren takımına şartlı ceza geldi.



Uluslararası Otomobil Federasyonu, takım patronu Martin Whitmarsh'ın özrünü samimi bulunca, takıma ağır bir para cezası verilmesi ya da puanlarının silinmesi gündeme gelmedi.



FIA, yalanı ortaya çıkan McLaren'e 3 yarış şartlı men cezası verdi. Alınan karara göre McLaren bu sezon yarışlara katılmaya devam edecek. 3 yarışlık ceza önümüzdeki 12 aylık süreçte takımın yeni bir kural ihlali yapması halinde geçerli olacak.



FIA toplantısına bizzat katılan takım patronu Martin Whitmarsh, 26 üyesi bulunan Dünya Motor Sporları Konseyi’nden özür diledi.



Yaptıkları hatanın farkında olduklarını belirten McLaren patronu, "Bir hata yaptık ve özür diledik. Umarım konu burada kapanır ve yarışmaya devam edebiliriz" diye konuştu.



McLaren olayın ardından ağır bir ceza almamak için yarış komiserlerine pilot Lewis Hamilton ile birlikte yanıltıcı bilgiler veren sportif direktör Dave Ryan'ın takımdaki 35 yıllık görevine son vermişti.



