McLaren de Glock'a şaşırmış!



Lewis Hamilton'ın, Sezonun son yarışında bir puan farkla şampiyon olması, McLaren'de büyük sevinç yaratırken takım patronu Ron Dennis, Toyota pilotu Timo Glock'un, kuru lastiklerle yarışa devam edip Hamilton'ın kendisini geçmesine şaşırdığını söyledi.



Çok zorlu bir yarış beklediklerini ve bekledikleri gibi bir yarış geçirdiklerini belirten Dennis, yarış öncesi stratejilerinin birinciliği zorlamak yerine dördüncülük ile beşincilik arasında yer almak olduğunu ve bu stratejilerinde de başarılı olduklarını ifade etti.



Yarış sırasında Vettel'e, kendilerini geçmesi için izin verip vermeme konusunda kararsızlık yaşadıklarını söyleyen Ron Dennis, Glock'un, böyle bir karar alarak şampiyonluğun kaderini çizeceğini tahmin etmediklerini kaydetti.



Dennis son olarak Hamilton'a övgüler yağdırdı ve F1 tarihinin en genç şampiyonlu olan İngiliz pilotun son iki yıla damgasını vurduğunu, böyle özel bir yeteneğe sahip oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.





