"McKinsey'e karşı çıkanlara 'vatan haini' diyenler, anlaşma için 'akıllıca' diyenler; ciddi sıkıntıda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmayacağını açıkladı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı açıklandığı günden bu yana gündemi meşgul eden meseleye ilişkin, "Tabii anlaşmanın yapılmaması ya da iptali ilginç sonuçlar doğurdu.

McKinsey’e karşı çıkanlara “vatan haini” diyenler.

McKinsey’le yapılan anlaşma için “akıllıca” diyenler.

Alkışlayan siyaset ve medya erkanı şimdi ciddi bir sıkıntıda.

Bu dönüş hızına ayak uydursalar bir türlü, uydurmasalar başka türlü" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Altaylı "Dedikodu dedikodu değilmiş" başlıklı yazısında McKinsey'den danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçilmesini şöyle yorumladı:

"Bu dedikoduyu kim çıkardı?" diye sordum.

Dedikodu dediğim “McKinsey ile yapılan anlaşmadan vazgeçildi” dedikodusuydu. Bu dedikodu yüzünden dolar bir anda anlamsız bir şekilde 20 kuruş kadar yükselmiş, ekonominin e’sinden anlamayanlar durumu “Enflasyon rakamlarına” bağlamışlardı.

Ben de dün haklı olarak “Böyle bir dedikodu ile dolar yükseltildi. Kim çıkarıyor bunları bulun” demiştim.

Dün anlaşıldı ki, dedikodu dedikodu değilmiş.

Gerçeğin ta kendisi imiş.

Seçmen nabzı tutma ustası Cumhurbaşkanı Erdoğan, körü körüne destekçiler dışındakilerden gelen sesleri hemen değerlendirmiş ve “Böyle bir anlaşma yapmayın ve varsa iptal edin” demiş.

Tabii anlaşmanın yapılmaması ya da iptali ilginç sonuçlar doğurdu.

McKinsey’e karşı çıkanlara “vatan haini” diyenler.

McKinsey’le yapılan anlaşma için “akıllıca” diyenler.

Alkışlayan siyaset ve medya erkanı şimdi ciddi bir sıkıntıda.

Bu dönüş hızına ayak uydursalar bir türlü, uydurmasalar başka türlü."

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