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Spor

M.City çıldırmış olmalı

Manchester City, Liverpool'un iki yıldızı Fernando Torres ve Steven Gerrard ikiliseni sezon sonunda renklerine bağlamak için 155 milyon euroyu gözden çıkardı.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Manchester City, Liverpool'un iki yıldızı Fernando Torres ve Steven Gerrard ikiliseni sezon sonunda renklerine bağlamak için 155 milyon euroyu gözden çıkardı.


Liverpool'lular artık kabus görüyor! Gün geçmiyor ki İngiltere'de bir büyük spekülasyon daha oluşmasın... Manchester City 155 milyon euroluk bir teklif ile yaz döneminde Liverpool'un iki altın çocuğu Steven Gerrard ve Fernando Torres'i transfer etmek için harekete geçti. Liverpool cephesini ise teklif karşısında korku başladı. Olaya tepki göstermeleri bir yana iki yıldızın aklının karışmasına da kızıyorlar.

Fernando Torres ve Steven Gerrard operasyonlarının başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda Manchester City'nin 65 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapımına da başlayacağı iddia ediliyor.

Ağustos 2008'de Abu Dhabi United Group'un Manchester City egemenliğini ele geçirmesinden sonra reklam ve futbol olarak büyük bir çıkış yakalan Manchester temsilcisi sırasıyla Robinho, Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez ve Joleon Lescott'un transferleriyle futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.



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