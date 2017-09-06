McGurk'tan Irak'a giden terör konvoyu hakkında açıklama

Washington, 6 Eylül, (DHA) - ABD\'nin Koalisyon Özel Temsilcisi McGurk, Lübnan sınırından doğuya gitmeye çalışan IŞİD konvoyunun Irak\'a ulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD\'nin IŞİD karşıtı küresel koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, Lübnan sınırından Irak\'a gitmeye çalışan IŞİD konvoyunun hedeflerine ulaştığı iddialarını yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan McGurk, \"IŞİD terörist konvoyuyla ilgili pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Konvoy Irak\'a ulaşmadı ve ulaşmayacak. Otobüsler hala çölün ortasında, yiyecek ve içecekleri var,\" ifadelerinde bulundu.

Koalisyon güçleri, Lübnan\'ın yaptığı anlaşma gereği tahliyesine izin verilen terörist konvoyuna, araçlarda silahsız kadın ve çocuklar yer aldığı için saldırmıyor.

Lübnan ordusu, iki hafta önce başlattığı operasyonlarla, Suriye\'yle olan sınırını teröristlerden temizlemeye başladı. Çatışmalar sonucu yapılan müzakereler gereğince 17 otobüsten oluşan IŞİD terör örgütü konvoyu doğuya, Ebu Kemal ve Deyrizor\'a doğru yol almaya başlamıştı. Koalisyon, yaklaşık 300 terörist ve 300 civarında da aile ferdinin yer aldığı sanılan konvoy için yapılan bu anlaşmaya karşı çıkıyor.

Geçen hafta koalisyon uçakları Ebu Kemal\'e giden yolu bombalayarak araçların geri dönmesine neden olmuştu. IŞİD militanlarını ve ailelerini taşıyan otobüsler, Suriye çölünün ortasında bekliyor. Araçlardan kısa süreliğine uzaklaşan militanlar, koalisyon güçleri tarafından vuruluyor. Koalisyon şimdiye dek konvoydan 85 militanın öldürüldüğünü ve aralarında tank ve topların yer aldığı 40 askeri aracın da imha edildiğini açıkladı.