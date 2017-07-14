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Deutsche Welle

McGurk: Irak'ta iç barış mümkün

ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk, örgüt yenilgiye uğratılmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumunu doğru bulmadığını söyledi. McGurk ülkede iç barışın sağlanabileceğine dikkat çekti.

14 Temmuz 2017 11:27

72 ülkenin katıldığı IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun, Washington'da üç gün süren toplantısında konuşan ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta halk grupları arasında barış sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

McGurk konuşmasında, 1 milyon 900 bin Iraklının IŞİD'den temizlenen topraklarına geri döndüğüne dikkat çekti.

Irak'ın iç barışa kavuşmasının sadece Sünni ve Şii halk grupları arasındaki gerginlik kaynaklı olmadığı belirtilen toplantıda McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapılmasını ise doğru bulmadıklarını söyledi.

McGurk, IŞİD'in henüz tamamen yenilmediğini ve önlerindeki mücadelede peşmergeye de ihtiyaç olacağını belirtti. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.

Rusya'nın işbirliği

Brett McGurk, IŞİD ile Suriye'deki mücadelenin, hükümet birliklerinin kısa süre önce Musul'u örgütten geri aldığı Irak'takinden daha zor olduğunu söyledi. ABD'li yetkili, Rusya, ABD ve Ürdün arasında kararlaştırılan Suriye'nin güney batısındaki ateşkesin bozulmamasının umut verici olduğunu ve Rusya'nın ateşkesi son derece ciddiye aldığını açıkladığını söyledi.

McGurk, Rusya'nın ateşkesin denetlenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Ancak bu öneriyle ilgili istişarelerin henüz tamamlanmadığını ifade eden ABD'li yetkili, ateşkes sayesinde bölgedeki IŞİD militanlarıyla mücadelenin başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/ GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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