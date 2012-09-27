McDonald’s TV kanalı açıyor

Fast food zincirinin “M Channel” adlı kanalı ABD’de ulusal düzeyde yayına geçmeden önce kendi mağazalarında yayın yapacak.

mediacatonline.com'da yer alan haberine göre; Kanalın müşteriyi eğlendirmeye yönelik bir içerik yayınlayacağı; daha önemlisi, markanın müşteri portföyüne girmek isteyen firmalar ve hâlihazırda kayıtlı olanlar için çeşitli promosyonlar ve satış fırsatları sunulacağı belirtiliyor.

Sekiz yılı aşkın süredir McDonald’s konseptini geliştirmeye yönelik çalışan Lee Edmondson, M Channel’ın herhangi bir yayın ağıyla benzer özellikler taşıyacağını, farklı şehirlerdeki ve komşu ülkelerdeki haberlere de yer vereceğini söylüyor. Restoranlar ve alkollü içecek üreten firmalar dışında her tür reklamverene açık olduklarını da ekliyor.

M Channel, ulusal düzeyde yayına geçmeden önce 700 McDonald’s mağazasında yayın hayatına başlayacak.