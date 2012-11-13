Taksim'i yayalaştırma projesi işyerlerinin kapanmasına yol açtı

İstanbul Taksim’de yürütülen yayalaştırma projesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki Gezi Parkı’nın altında yer alan restoranları olumsuz etkiledi. Tahta paravanla kapatılan alanda 26 yıl önce Türkiye’de ilk şubesini açan McDonald’s, Hacıoğlu, Simit Sarayı, Jimmy’s, Alice Köfte, Aspen, Çınaraltı, Özurfa Lahmacun, Pizza Hut ve Mr.Kumpir’in şubelerinin yanı sıra tekel bayi ve THY’nin yazıhanesi bulunuyor. Hürriyet’ten Meltem Kara’nın “İşler çok kesat” başlıklı haberine göre, bu dükkanlar şu anda kapalı ve bulundukları yere tahta paravanları aşıp ulaşmak mümkün değil.

Hacıoğlu Lahmacun’dan Deniz Hacıoğlu, zararlarının büyük olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Yalnızca Hacıoğlu şubemiz değil, Jimmy’s ve Alice Köfte de restoranları da bizimdi. Hacıoğlu’nda günde ortalama 1500 lahmacun satarak, 5-6 bin lira ciroyu yakalıyorduk. Diğer restoranlarla da birlikte ciromuz toplam 8-9 bin lirayı buluyordu. Bu restoranlara 1 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Prestij şubelerimizi, yatırımlarımızı bir anda kapatmak durumunda kaldık. Burada çalışan elemanlarımızı da diğer şubelerimize dağıttık. Çok üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Hukuk departmanımız konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor, hukuki yollara başvuracağız.”

'İşler yarı yarıya düştü'

Gezi Parkı’nın karşısındaki mağazalardan Aslı Börek’in yetkilileri ise, çalışmaların başladığı ilk 7-8 günde işlerin yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, “Paket servisle açığı kapatmaya çalışıyoruz. İşlerimizde yüzde 30’a yakın düşüş var. Bunun dışında motorlarımızı koyacak yer bulamıyoruz, mal sevkıyatı yapmak istiyoruz ancak araba girmiyor. Günlük iki olan sevkiyatımız da teke düştü. Dayanabildiğimiz kadar dayanmaya çalışacağız” diye konuştu. (hurriyet.com.tr)