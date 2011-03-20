-MCCARTY: AMERİKALILARDA 'KORKUNÇ TÜRK' İMAJI VAR WASHINGTON (A.A) - 20.03.2011 - Amerikalı tarihçi Justin McCarthy, Amerikalılarda, geçmişte misyonerlerin çalışmaları nedeniyle 'korkunç Türk' imajı ve ön yargılar bulunduğunu belirterek, özellikle, 1915 olaylarına ilişkin iddialarla savaşmak için Türklerin, önce görmek istemedikleri bu ön yargıları kabul etmeleri, sonra buna göre mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. McCarthy, ABD'deki Türk çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen Türk Amerikan Ulusal Liderlik Konferansında yaptığı konuşmada, ABD'de Türklere karşı uzun yıllara dayanan ön yargılar bulunduğunu, bunun özellikle de Ermeni meselesinde daha katı hale geldiğini söyledi. New York Times'in ''1915 yılı olaylarını 'soykırım' olarak nitelendiren 15 kitabın eleştirisine yer verirken, bunun karşıtı hiçbir kitabı ele almadığını'' örnek veren McCarthy, ABD üniversitelerindeki ders kitaplarında da 1. Dünya Savaşı, Yunanlılar, Bulgarlar, Ermenilerle ilgili olanlar dahil hemen her konuda Türklerin suçlu gösterildiğini, filmler ve televizyon dizilerinde de bu şekildeki sunumların devam ettiğine dikkati çekti. McCarthy, Amerikalıların genelde, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bulsa da Türkiye ve Türkleri ''tehlikeli'' zannederek Türkiye'ye gelmekten korktuğunu ifade ederek, beyinlerinde, Türkleri karikatürlerdeki koca bıyıklı, büyük bıçaklı insanlar olarak canlandırdıklarını kaydetti. Tarihçi Mccarthy, ''Bu, çok komik ama gerçek'' değerlendirmesinde bulundu. -''ORTAÇAĞ'A DAYANAN KORKUNÇ TÜRK MİTİ''- Ermeni konusunda da ABD'deki insanlarla konuştuğunda çoğu kez ''herkes Türklerin bunu yaptığını biliyor'' cevabını aldığını anlatan McCarthy, herhangi bir soykırım olmadığını belgelerle göstermelerine rağmen, insanların kafalarına yerleştirilen ''korkunç Türk miti'' nedeniyle bu yanlışa inanışın sürdüğünü söyledi. McCarthy, Türklere dair ''zalim, gaddar ve hükmeden'' mitinin, Türklerin ''Hırıstiyanların düşmanı'' olarak görüldüğü Ortaçağ'a dayandığına işaret ederek, bu mitin daha sonra ABD'de de geliştirildiğini söyledi. Amerikalıların Yunan isyanında, mantıksallığa bakmadan Hıristiyan oldukları için Yunanlıların yanında yer aldığı örneğini veren McCarthy, ''Bulgar veya Rusların öldürdüğü Türk sayısı, öldürülen Hıristiyanlardan kat kat fazla olsa da Amerikalılarca bunları hiçbir zaman duyulmadığını, ABD'deki din adamlarının da o dönemlerde Türklere karşı kampanya yürüttüğünü'' kaydetti. Mccarthy, 1800'lerde ABD basınında Türkler için genellikle ''barbar, katil, canavar, tiran'' gibi ifadeler kullanılan karikatür ve yazılardan örnekler gösterdi. McCarthy, Türklerin ne yapması gerektiğine yönelik soru üzerine, ''Kendinizi ve etrafınızdakini eğitin, okullara, öğrencilere materyaller götürün, Türkiye'nin kültürünü, sanatını, yemeklerini tanıtın. Öğrencilerin karşısına çıkarak aslında kafalarında yarattıkları gibi bir Türk olmadığını gösterin. Kendi hatalarınızı da kabul etmelisiniz, Türkler de insan ve orada bir savaş vardı, ölümler tek taraflı olmadı. Ermeni iddiaları gündeme getirildiğinde çok mütevazi davranmayın, fikirlerinizin sağlam biçimde arkasında durun'' diye konuştu.