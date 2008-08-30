McCain'e 'kraliçe' yardımcı

Cumhuriyetçi başkan adayı McCain, eski güzellik kraliçesi, Alaska Valisi Sarah Palin'i yardımcı olarak seçti. Palin, asabiliğinden ötürü gençliğinde 'Barakuda Sarah' olarak tanınıyormuş.



ABD'de 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantileyen John McCain, başkan yardımcısı adayı olarak, Alaska Valisi ve eski güzellik kraliçesi Sarah Palin'i seçtiğini Dayton kentinde seçmenlerine duyurdu.



McCain'in, 72'inci doğum gününe denk gelen açıklamasının, Dayton kentinin bulunduğu Ohio eyaletinde yapılması da manidardı. Ohio eyaletinin oyları, ABD başkanlık seçimlerinde iki büyük partiden herhangi birine gidebilir. Dolayısıyla Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında, Ohio eyaletinin oylarını kazanma çabası bulunuyor.



'Savaşçı ruhlu bir kadın'



Dayton'da McCain sahneye çıkar çıkmaz seçmenler, "happy birthday" (doğum günün kutlu olsun) diye bağırdılar. McCain, başkan yardımcısı adayı Palin'i tanıtırken, "kuvvetli ilkeleri olan, savaşçı ruhlu ve derin bir şefkate sahip" nitelemelerinde bulundu ve "Palin, tam olarak benim ihtiyacım olan, bu ülkenin ihtiyacı olan isimdir. Önce kendisini, sonra ülkesini düşünenlerden değildir" diye konuştu.



Kocası yarı Eskimo



John McCain'in ardından söz alan 44 yaşındaki Palin, bugün yarı Eskimo olan eşi Todd ile 20'inci evlilik yıl dönümleri olduğunu belirterek, "Todd bu adaylığın benim evlilik yıl dönümü hediyem olduğunu umarım anlamıştır" diyerek şaka yaptı.



Sarah Palin, "ABD'nin bir sonraki başkanı olacak bir ismin yanında görev yapmaktan onur duyuyorum. Bu çok büyük bir görev ve elimden gelenin en iyisini yapmaya söz veriyorum" dedi. Eşi Todd Palin'in hayatı boyunca Alaska'da ticari balıkçılık yaptığını ve balıkçılık yapılmayan dönemlerde de bir petrol şirketinde çalıştığını anlatan Sarah Palin, ailesini "orta sınıf" bir aile olarak tanıttı.



Palin, "benim için de sıradan bir hokeyci annesi diyebilirsiniz" dedi. Beş çocuğu bulunan Palin, bu sözleriyle, çocuklarını futbol ve hokey gibi sporların antrenmanlarına taşıyan anne örneklerine gönderme yaparak, halkın içinden biri olduğunu vurgulamaya çalıştı.



Oğullarından birinin Irak'ta olduğuna dikkati çeken Palin, 18 yaşındaki oğlunun iyiliği için ülkenin başında McCain gibi güçlü bir başkomutan olmasını istediğini söyledi ve kendisinin de oğlu savaşta bir anne olarak sorumlu davranacağını ifade etti.



Barakuda Sarah



Daha önce başka adayların ismi öne çıktığı için Palin'in seçimi büyük bir sürpriz olarak karşılandı. McCain ve Palin daha önce hiç bir arada görülmemişti.



Palin, 1984 yılında Alaska güzellik yarışmasını kazanmış ve lisede basketbol takımının oyun kuruculuğunu üstlenmiş. Basketbol oynadığı günlerde kendisinin, agresif tutumu yüzünden "Sarah Barakuda" lakabıyla anıldığı da söyleniyor. Barakuda, en saldırgan avcı balıklardan biri olarak biliniyor.



Sarah Palin, ABD başkanlık seçiminin yapılmasına 67 gün kala, reform mesajını iletmek için çalışacağını ve Washington'a "değişim" getirmenin temel amacı olduğunu kaydederek, "benim dost Amerikalılarım, davamızda gelin bize katılın" diye konuştu.



Çalışan sınıf kadına hitap eden Palin, Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'nın ön seçimlerdeki rakibi Hillary Clinton'ın, çok başarılı bir seçim çıkardığına da konuşmasında değindi. Palin, 18 milyon oy alan Hillary Clinton için, "cam tavanda 18 milyon çatlak açıldığı" benzetmesini de kullandı. "Cam tavan", kadınların belli bir aşamaya kadar yükselmesine izin verilmesini ve bu aşamadan sonra görünmez engellerin yükselmeyi engellemesini simgeliyor. McCain açışından Palin'in seçiminin, Obama'ya oy vermek istemeyen Hillary Clinton seçmeninin oylarını toplamada yardımcı olabileceği düşünülüyor.



İnançlı bir Hıristiyan



Bunun ötesinde Sarah Palin, "inançlı bir Hristiyan" olarak niteleniyor. ABD'nin en hassas konularından biri olan kürtajla ilgili, kürtaj karşıtı bir tutum izliyor.Bu özellikler, muhafazakar Cumhuriyetçi Partili seçmene hitap ediyor.



Palin'in beş çocuğu var ve birkaç ay önce dünyaya getirdiği beşinci çocuğu Down sendromu taşıyor. Sarah Palin ve eşinin, hamileliğin ilk aylarında çocuğun Down sendromu taşıdığını öğrendiği ancak doğurma kararı verdiği belirtiliyor.



Silah sahibi olma hakkını savunuyor



Kuru politika savunucusu olmanın ötesinde, kendi hayatında böyle bir seçimi yapmak durumunda kalmış olması Palin'e muhafazakar, dindar seçmenlerin oylarını almada avantaj sağlıyor. Palin aynı zamanda, çevrecileri kızdıran, Alaska'da petrol sondaj çalışmalarına da destek veriyor ve herkesin silah sahibi olma hakkını savunan Ulusal Silah Birliği'ne de üyeliği bulunuyor.



McCain'in, Palin'i tanıtırken "orta sınıf" aileden gelmesine vurgu yapması dikkat çekiciydi. Kısa bir süre önce McCain, bir gazetecinin kaç evi olduğu yönündeki sorusunu yanıtlayamaması Demokrat Parti'nin eleştirilerine yol açmıştı.



Obama, "benim bir tane evim var. O yüzden McCain gibi kaç evim olduğunu söylemekte zorluk çekmiyorum. McCain, yılda 5 milyonun altında geliri olanları orta sınıf zannediyor" demişti. Palin'i seçerek McCain, orta sınıftan gelmenin ne demek olduğunu anlayan bir başkan yardımcısı adayını yönetime taşıma niyetini göstermiş oldu.