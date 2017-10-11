McCain'den WSJ muhabirine hapis cezasına tepki

Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'ın PKK ile ilgili yazdığı bir haber nedeniyle terör propagandası yapmak suçlamasıyla Türkiye'de iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor. Amerikalı senatör McCain Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a Türkiye'de iki yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in Twitter hesabından da duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Wall Street Journal gazetesi muhabiri Ayla Albayrak'ın bir Türk mahkemesi tarafından düzmece suçlamalarla iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması konusunda çok rahatsızım. Bayan Albayrak'ın mahkumiyetinin asıl nedeni Türkiye'de ve bölgedeki çeşitli siyasi görüşler hakkında haber yapacak cesareti ve yeteneği göstermesinden kaynaklanıyor. Bayan Albayrak'ın cezaya çarptırılması bağımsız medya organlarının kapatıldığı ve sayısız gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti tarafından özgür basına karşı yapılan yasaklamaların sonucudur. ABD Türk hükümetini bu temelsiz mahkumiyeti geri alması, hatalı bir şekilde hapse atılan bütün tutuklu gazetecileri serbest bırakması ve Türkiye ve bütün dünyada insan hakları için ayağa kalmaya çağırmalıdır."

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de halihazırda 170'den fazla gazeteci ve medya çalışanı tutuklu durumda. Alman ve Türk vatandaşı Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de şubat ayından bu yana tutuklu bulunuyor.

Türkiye, AB ve ABD PKK'yı terörist örgüt olarak kabul ediyor.

DW/SSB/BÖ

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