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Dünya

McCain, Zapatero’yu çıkaramadı

Başkan adayı McCain, İspanya Başbakanı Zapatero’yu tanımayarak dış politikada yeni bir gaf daha yaptı

20 Eylül 2008 03:00

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olan John McCain, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’yu tanımayarak, dış politikada yeni bir gaf daha yaptı.

İspanya ve İspanyolca konuşan ülkelerde de yayınlanan radyo programında söyleşi yapan McCain’e "Seçimleri kazandığınız takdirde, Jose Luis Rodriguez Zapatero’yu Beyaz Saray’a davet edecek misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Lafı değiştirdi

McCain bu soruyu yanıtlamadan geçiştirmeye çalıştı. Ancak söyleşiyi yapan sunucunun israrı üzerine, McCain "Size söyleyebileceğim tek şey, yerküremizde bizimle aynı düşünceyi ve prensipleri paylaşan tüm liderlerle işbirliği yapmak istediğimdir. Tabii buna Latin Amerika ve tüm bölgedeki lederler de dahildir" diyerek, yuvarlak bir yanıt verdi.

McCain’in bu yanıtı, "Başkan adayı McCain, ya İspanya Başbakanı ile görüşmek istemiyor ya da onun kim olduğunun farkında değil" diye yorumlandı.

McCain’in bu yanıtını, Başbakan Zapatero da değerlendirirken, "Bence böyle durumlarda ihtiyatlı olmak en mantıklısıdır. Çünkü önce geçilmesi gereken bir seçim süreci var" dedi.

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