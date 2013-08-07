McCain: Tek yol demokrasi

Askeri yönetim tarafından görevden alınıp hapsedilen Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan senatörler, demokrasiye geçiş yapılmazsa iki ülke ilişkilerinin de kötüye gideceği uyarısında bulundu.

ABD'li senatörler, Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, geçici Başbakan Hazım el-Biblavi, geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Düzenlenen basın toplantısında Senatör McCain,"Demokrasi, istikrar, ulusal uzlaşı, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, turizm ve yatırımın Mısır’a dönmesi için tek yol demokrasiden geçmektedir" dedi.

Bütün tarafları şiddeti kışkırtacak açıklamalar yapmaktan uzak durmaya çağıran McCain, "Biz tarafların birbirlerine saygı ile yaklaşmaları gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tutukluların serbest bırakılması, Müslüman Kardeşleri de içine alacak ulusal bir diyalog çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

McCain, Mısır basınında ABD aleyhinde yapılan yayınların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, tüm tarafları kapsayacak ulusal diyaloğun sağlanması, şiddetin kesinlikle reddedilmesi, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli anayasal değişiklerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Senatör Lindsey Graham, demokrasilerde insanların karşılıklı oturup konuşarak sorunlara çözüm aradığını belirterek, askeri yönetim tarafından görevden alınıp hapiste tutulan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle ilgili, "Hapiste olan biriyle diyalog kurabilmeniz imkansız" dedi.

ABD'nin Mısır'ın 2011 yılındaki devrim ile devrilen 30 yıllık devlet başkanı Hüsnü Mübarek ile kurduğu ilişkiye benzer bir ilişkiyi Mısır'da sürdürmesinin mümkün olmadığını aktaran Graham, "ABD Senatosu'nda benzer bir ilişkiyi hala sürdürmek isteyenler var. Neden hala ilişkileri destekliyoruz? Çünkü Mısır’da yaşananlar geleceği belirleyecek.Umutluyuz ki geçiş demokrasiyle sağlanacaktır" diye konuştu.