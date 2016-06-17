McCain: Saldırıdan Obama’nın politikaları sorumlu



Donald Trump'dan sonra Obama'ya Orlando terör saldırısına ilişkin bir suçlama da eski başkan adayı Senatör John McCain'den geldi. Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı Barack Obama'nın ‘'saldırılardan doğrudan sorumlu olduğunu ‘'savundu. Washington Post'un haberine göre McCain, ‘'Irak'tan çekildiğinde El Kaide Suriye'ye gitti ve IŞİD'e dönüştü. IŞİD bunu Obama'nın hatalarına borçlu'' ifadelerini kullandı. 2008'de Obama'ya karşı girdiği başkanlık yarışını kaybeden senatör ayrıca, o zamanlar Obama'yı uyardığını ve IŞİD'in güçlenmesine izin verildiği takdirde ABD'de saldırılar olacağını savunduğunu öne sürdü.

Obama'yı değil, kararını eleştirdim

Ancak McCain daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘'kendini yanlış ifade ettiğini'' söyledi. Senatör, Obama'nın şahsının saldırıdan sorumlu olduğunu kast etmediğini, yalnızca başkanın ulusal güvenlik kararlarının rolüne dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Obama: Müslümanlara farklı muamele mi yapalım?

Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan adayı Donald Trump da Orlando'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Obama'nın ‘'radikal İslam'' kavramını kullanmamasını eleştirmiş ve Afgan asıllı saldırganın Müslüman olduğunu vurgulayarak, “Failin ailesi ABD'ye sokulmasaydı Orlando faciası olmazdı”, demişti.

ABD Başkanı ise Trump’ın bu suçlamalarına ‘' Obama, “Bunun sonu nereye varacak? Bütün Müslüman Amerikalılara farklı muamele mi yapacağız? Onları özel gözetim altına mı alacağız? Dinleri yüzünden onlara ayrımcılık yapmaya mı başlayacağız?‘‘ ifadeleriyle yanıt vermişti.