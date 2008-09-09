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Dünya

Mccain, Palin'i seçerek Evanjelik oyları topladı

Alaska Valisi Sarah Palin'i, başkan yardımcısı adayı olarak seçen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain'in, evanjelik kesimden aldığı oy oranında yüzde 7'l

09 Eylül 2008 03:00

ABD'de yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Alaska Valisi Sarah Palin'i başkan yardımcısı adayı olarak seçen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, 4 Kasım'daki ABD başkanlık seçimini kazanmada önemli bir etken olarak görülen evanjelik oylarda yüzde 7'lik bir sıçrama yaptı.

 

ABD'de 2000 ve 2004 başkanlık seçiminde ABD Başkanı George W. Bush'un seçimi kazanmasının mimarı olarak nitelendirilen Beyaz Saray'daki eski danışmanı Karl Rove'un, bu gelişmede önemli rolü olduğu söyleniyor.

 

Rove'un, McCain'in seçim kampanyasına, Palin'in seçilmesinin seçimi kazanmada önemli rol oynayacağı yönünde telkinde bulunduğu belirtiliyor.

 

Aynı biçimde, muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden, The Weekly Standart dergisinin editörü Bill Kristol da Palin'in başkan yardımcısı adayı olarak seçilmesi için bastıranlar arasında yer aldı.

 

McCain'in, başkan yardımcısı adayını açıkladığı günden yalnızca 1 gün önce, Palin üzerinde karar kıldığı belirtiliyor. Ancak "crosswalk.com"adlı Hristiyan bir internet sitesinin ülke genelinde yaptığı anket sonuçlarına bakılırsa McCain, başkan yardımcısında isabetli bir seçim yapmışa benziyor.

 

İnternetteki en geniş Hristiyan üyeye sahip olduğunu belirten sitenin son anketine göre McCain'in, başkan yardımcısı olarak Palin'i seçtiğini açıklamasının ardıdan, daha önce evanjeliklerden aldığı yüzde 73 oranındaki oy, 1 hafta içinde yüzde 80'e çıktı.

 

Bu durum, kararsız evanjelik oyların oranını da yarıya indirmiş oldu. Aynı ankete göre McCain, bağımsız evanjeliklerden aldığı oyu da, Palin'i seçmesinin ardından, yüzde 54'ten yüzde 62'ye yükseltti.

 

Ankette yüzde 3'lük bir yanılgı payı veriliyor. Pek çok Cumhuriyetçi Partili tarafından, "McCain'in büyük kumarı" olarak nitelendirilen Palin'in seçiminin, aşırı muhafazakârların oylarını toplamada ve 4 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmada yardım edeceği umuluyor.

 

Hatta bu görüşe inananlar, Palin'in ağırlığının McCain'den fazla olduğunu savunarak, başkanlık yarışındaki ikilinin isimlerini, "McCain-Palin" yerine, "Palin-McCain" sırasıyla kullanıyor.

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