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Dünya

McCain: 'Orta direğin koruyucusuyum'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, kendisini "orta direğin koruyucusu" ilan ederek, anketlere göre geride gittiği yarışta Demokrat rakibi Barack Obama'ya karşı or

20 Ekim 2008 03:00

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain, kendisini "orta direğin koruyucusu" ilan ederek, anketlere göre geride gittiği yarışta Demokrat rakibi Barack Obama'ya karşı orta gelirli seçmen grubunda avantaj sağlamaya çalışıyor.

McCain, Toledo kentinde yaptığı kampanya konuşmasında, "ben başkan seçilirsem, senatör Obama gibi küçük iş yerlerinin vergilerini artırıp onları istihdamı azaltmaya zorlamayacağım. Küçük iş yerlerinin masraflarını düşük tutup onların yeni istihdam oluşturmalarını
sağlayacağım" dedi.

Senator McCain, Obama'yı, "ekonomik pastanın büyütülmesiyle değil, büyümeyen pastanın nasıl paylaşılacağıyla ilgilenmekle" eleştirdi ve kendisinin, "muslukçuların, öğretmenlerin, tuğlacıların ve garsonların, yani orta kesimin" gelirini artırmaya çalıştığını anlattı. McCain, başkan seçildiği takdirde, bütün sektörler için vergileri indireceği sözünü veriyor. Obama ise, sadece yıllık geliri 250 bin doları aşanların vergisini artıracağını, nüfusun geriye kalan yüzde 95'inin vergilerini ise azaltacağını dile getiriyor.

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