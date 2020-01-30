McDonald's Türkiye satıldı

AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran'ın (McDonald's, Anadolu Restoran) sermayesinin tamamının Birleşik Holding Limited'e devri için hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Anadolu Grubu Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran’ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir.

Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır."