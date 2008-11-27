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Ekonomi

MB’nin döviz rezervi azaldı

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 14-21 Kasım haftasında 160 milyon dolar azalarak 69 milyar 136 milyon dolara geriledi.

27 Kasım 2008 02:00

Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 14-21 Kasım haftasında 160 milyon dolar azalarak 69 milyar 136 milyon dolara geriledi.

14 Kasım’da 69 milyar 296 milyon dolar olan döviz rezervi, 21 Kasım’da 69 milyar 136 milyon dolara düştü. Altın mevcudu 3 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşirken, altın ve döviz varlıklarının toplamından oluşan brüt rezerv, döviz rezervindeki azalışa bağlı olarak 72 milyar 408 milyon dolar oldu.

Dış varlıklarda azalma

Merkez Bankası’nın dış varlıklarının 209 milyon dolar azalarak 74 milyar 619 milyon dolara indiği dönemde, döviz yükümlülükleri ise 1.1 milyar dolar artarak 41 milyar 479 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın döviz fazlası da 14-21 Kasım döneminde 930 milyon dolarlık artışla 33 milyar 140 milyon dolara çıktı.

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