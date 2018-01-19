MB'nin "sıkı para" vurgusuyla dolar 3.80 liranın altında

İstanbul, 19 Ocak (DHA) - Merkez Bankası\'nın dünkü faiz kararı açıklamasında, \"enflasyonda baz etkisiyle düşüş görülse bile sıkı duruşunu koruyacağı\"nı vurgulamasının ardından dolar 3.80 liranın, euro da 4.65 liranın altına geriledi.

Merkez Bankası\'nın, kısa vadeli faizlerin değiştirilmediği dünkü Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün \"baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız\" değerlendirileceği vurgulandı ve enflasyonda gelecek aylarda \"baz etkisi kaynaklı düşüşün\" sürecek olmasına karşın, \"sıkı duruşun korunacağı\"nın altı çizildi.

Kararın açıklanması öncesinde 3.80 liranın üzerinde işlem gören dolar, karar sonrası 3.79 - 3.80 lira aralığına çekildikten sonra yeni güne 3.77 - 3.78 lira aralığında başladı. Dolar öğleye doğru 3.78 liranın üzerine çıkarken, euro da 4.64 - 4.65 lira aralığında hareket ediyordu.

Bölgesel jeopolitik risklere karşın, hafta başındaki sert düşüşlerini dün ve önceki gün büyük ölçüde geri kazanan Borsa İstanbul Endeksi haftanın s on işlem gününe yüzde 0.11 düşüşle 116 bin 724 puandan başladı.

Tamam mı, devam mı?

İş Yatırım\'ın \"Tamam mı, devam mı?\" başlıklı günlük piyasa raporunda, \"Piyasalar bir dönüm noktasına yaklaşıyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Büyümenin güçlü, enflasyonun zayıf, faizlerin düşük olduğu tatlı konjonktürü geride bıraktık.

\"Önümüzdeki dönemde büyümenin ve şirket karlarının güçlü olduğu, ancak enflasyonun ve faizlerin de yükseldiği yeni bir döneme gireceğiz.

\"Uzun bir süreden beri 2.55 – 2.60 bandında dans eden ABD tahvilleri dün yüzde 2.63 ile Mart 2017 yılında gördüğü zirveyi test etti.

\"Satışların devam etmesi ve 2014 yılında gördüğü zirve olan 2.65 seviyesi kırılması durumunda tahvil piyasasındaki satışlar hızlanabilir ve risk iştahı bozulabilir.

\"ABD tahvil piyasasındaki büyük oyuncuların tuttuğu kısa pozisyondaki artış tahvil faizlerindeki inişli çıkışlı yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

\"Ancak izlediğimiz piyasa göstergeleri risk iştahının halen güçlü olduğunu gösteriyor.

\"ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentilerindeki yükselişe rağmen zayıf kalan dolar, yükselmeye devam eden gelişmekte olan borsalar, faiz artışı yapılmamasına rağmen değer kazanan gelişmekte olan ülke paraları, yüksek getirili şirketlerin borçlanma maliyetlerindeki gerileme gibi göstergeler küresel risk iştahının halen güçlü olduğunu gösteriyor.

\"Bizim temel görüşümüzde bir farklılık yok.

\"Büyümenin güçlendiği bir ortamda faizlerdeki \'sınırlı yükseliş\' tahvilden hisse senedine geçişi devam ettirir ve dünya borsaları yükselmeye devam eder.

\"Ama bu görüşün tutması için tahvil piyasasında intizamlı bir düzeltme olması lazım.

\"10 yıllık faizlerin yüzde 2.65 seviyesini aşması ve satışların hızlanması durumunda intizamsız bir düzeltme ile karşı karşıya kalabiliriz.\"