-MB'den bir ay vadeli repo ihalesi ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), günlük olarak düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalelerinin yanı sıra her hafta Cuma günlerinde bir ay vadeli (dört hafta) repo ihalesi düzenlemeye başlayacak. TCMB'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, bir ay vadeli repo ihaleleri geleneksel yöntemle gerçekleştirilecek ve bankaların ihalelere gönderebilecekleri toplam teklif miktarı ilan edilen ihale miktarı ile sınırlı olacak. Merkez Bankası Cuma günleri saat 10.00'da o gün gerçekleştirilecek bir ay vadeli repo ihale miktarını Reuters sisteminin ''CBTF'' sayfasında ilan edecek. İhaleler tam iş günlerinde saat 11.00'de, yarım iş günlerinde ise saat 10.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçların en geç 30 dakika içinde Reuters sisteminin ''CBTG'' sayfasında ilan edilmesine özen gösterilecek. Kuruluşlar, kıymet bildirimlerini tam iş günlerinde saat 12.00'ye, yarım iş günlerinde ise 11.30'a kadar tamamlayarak açık piyasa işlemleri yükümlülüklerini sırasıyla saat 16.45 ve 12.30'a kadar yerine getirecek. Söz konusu ihalelere 30 Aralık 2011 tarihinde başlanacak. Bankaların uzun dönem likidite öngörülerini artırmak amacıyla aylık vadede yapılması planlanan toplam fonlama miktarı ile her bir ihale için ilan edilecek. İhale miktarının üst sınırı Reuters sisteminin ''CBTF'' sayfasında duyurulacak. 30 Aralık 2011 – 26 Ocak 2012 döneminde bir aylık vadede yapılması planlanan aylık toplam fonlama miktarı için üst sınır 12,0 milyar lira, söz konusu dönemde açılacak her bir ihale miktarına ilişkin üst sınır ise 3,0 milyar lira olarak belirlendi. Likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanandan daha fazla tutarda fonlama yapılabilecek ya da ihale açılmayabilecek.