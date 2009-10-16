MB'den bankalara 3 Milyar TL destek

Merkez Bankası, küresel krizin Türkiye ekonomisine etkilirini azaltmaya yönelik yeni bir karar aldı. TL zorunlu karşılık oranlarını 1 puan indiren karar, bankalara yaklaşık 3 milyar liralık yeni bir kaynak sağlayacak.

Merkez Bankası, küresel krizin Türkiye ekonomisine etkilirini azaltmaya yönelik yeni bir karar aldı. TL zorunlu karşılık oranlarını 1 puan indiren karar, bankalara yaklaşık 3 milyar liralık yeni bir kaynak sağlayacak.

Kararın krizin başından beri reel sektör şirketlerinin tepkilerine yol açan kredi koşullarındaki sıkılığı azaltması bekleniyor.

Küresel krizin etkilerinin yoğunlaşmasının ardından, birçok önlemi devreye sokan Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını ikinci kez indirdi.

Krizin etkisiyle kredi piyasalarında yaşanan sorunları azaltmak için aralık 2008'de yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarını indiren Merkez Bankası, bu kez de Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

Bankaların topladıkları mevduatın, Merkez Bankası bünyesinde tutmak zorunda oldukları karşılık oranı yüzde 6'dan yüzde 5'e çekildi. Karar, 2 Ekim 2009 tarihli bilançolardaki zorunlu karşılık tutarlarını da kapsamak üzere 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Türk Lirası, zorunlu karşılıklarda 1 puanlık indirim bankalara ve ekonomik sisteme yaklaşık 3 milyar liralık bir taze kaynak sağlayacak. Bankaların Merkez Bankası neznindeki Türk Lirası zorunlu ve serbest karşılıkları toplamı 9 Ekim itibariyle 19,3 milyar lira olarak görülüyor. Bu tutarın zorunlu karşılıklara denk gelen bölümünden 1 puanlık indirimin, 3 milyar TL civarında bir kaynak yaratacağı belirtiliyor.

Merkez Bankası’nın yeni kararıyla yaratılan kaynağın, kredi koşullarındaki sıkılığı azaltması bekleniyor. Bankaların, kriz sürecinde finansmana ulaşmakta sorun yaşayan reel sektöre kredi akışının genişleyeceği belirtiliyor.