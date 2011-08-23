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Ekonomi

MB'den "elektronik posta" uyarısı ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 21:41

-MB'den "elektronik posta" uyarısı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Merkez Bankası vatandaşları, bugün itibariyle TCMB'nin adı kullanılarak gönderilen ''Cevrimici Döviz Kur Programi 1.0'' konulu elektronik posta konusunda uyardı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu mesajda, alıcıların mesajda yer alan bağlantı adresine giriş yapmaları ve sahte bir Genel Ağ sitesinde bulunan programı kurmalarının istendiği belirtilerek, ''Bankamızla hiçbir ilgisi olmayan bu ve benzeri elektronik posta mesajlarının dikkate alınmaması, programların kurulmaması ve çalıştırılmadan silinmesi hususunu önemle duyururuz'' denildi.

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