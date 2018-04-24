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Ekonomi

MB/Çetinkaya: İlave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz kararı öncesi enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi

24 Nisan 2018 11:50

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faiz kararı öncesi enflasyon gelişmelerinin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayına ilişkin faiz kararını yarın saat 14:00\'te açıklayacak.
Çetinkaya Washington\'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları\'nda yaptığı ve bankanın internet sitesinde yer alan sunumunda, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.
Ekonomide gelişmelerin, enflasyon görümümü üzerindeki etkilerini belirlemek için yakından izlendiğinin de altını çizen Çetinkaya, \"Enflasyonu etkileyen, beklentiler, fiyatlama davranışları ve diğer etkenler yakından izliniyor ve gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma uygulanacak\" dedi.

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