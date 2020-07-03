Mbaye Diagne'ye bir şans daha verilecek

Galatasaray Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’e kulüp bulmaya çalışırken, Mbaye Diagne’ye ise yaz kampında son bir şans daha tanınacak.



Yeni sezonda yapılacak kadro operasyonu kapsamında, gözden çıkarılan isimlerin durumuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldı.



Devre arasında Hollanda kulübü Ajax’a kiralanan 34 yaşındaki Babel, sarı-kırmızılılara geri döndü. Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Babel’e başka bir kulüp bulunması için kollar tekrar sıvandı. Galatasaray, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak göndermeye de oldukça sıcak bakıyor.

Diagne'de son kararı Fatih Terim verecek

Fanatik'in haberine göre; durumu merak konusu olan bir diğer isim de Mbaye Diagne. Kiralık gittiği Brugge’de istenmeyen adam ilan edilen Senegalli forvet, yeni sezonu Galatasaray’da geçirmeyi çok istiyor.



Forvet krizini yıllardır çözemeyen sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'in Diagne’ye yaz kampında son bir şans daha vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli santrfor iyi bir performans ortaya koyabilirse, takımda kalabilir. Ancak kulübe ulaşacak ilk yüksek bonservis teklifinde, Diagne’nin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.