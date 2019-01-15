"Mbappe, yeni Pele olabilir"

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu..

Brezilyalı efsane, kendisi ve Mbappe arasındaki karşılaşmaların haksızlık olduğunu söyledi.

France Football'a konuşan Pele, "Mbappe, Dünya Kupası'nı 19 yaşında kazandı, bense sadece 17 yaşındaydım. Neredeyse eşitlendiğimizi söyleyerek onunla şakalaştım. Bence o yeni Pele olabilir. Bunu söyleyince insanlar dalga geçtiğimi sanıyor ancak bu bir şaka değil" ifadelerini kullandı.

Genç yıldız, bu sezon çıktığı 21 maçta 17 gol atarken, 10 asist yaptı.