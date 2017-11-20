MB vadeli döviz satışlarına başlıyor, dolar 3.86 lirada

İstanbul, 20 Kasım \'DHA) - Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hızlı tırmanışa karşı uygulamayı kararlaştırdığı \"TL uzlaşmalı vadeli döviz\" satışlarına başlarken, dolar yeni haftaya 3.86 lira düzeyinde girdi.

Merkez Bankası\'nın Cumartesi günü açıkladığı kararına göre, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla döviz kuru riski koruması sağlayacak \"TL uzlaşmalı vadeli döviz\" işlemleri çerçevesinde döviz satış ihaleleri düzenlenecek.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verilmiştir. 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar dolar olması planlanmaktadır\" denildi ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.

ABD Merkez Bankası\'dan (Fed) Aralık ayında faiz artışı beklentileri ve iç gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son günü 3.90 lirayı gören dolar yeni haftaya dolar 3.86 - 3.87 aralığında başlarken, 4.60 lirayı gören euro da 4.54 - 4.55 liraaralığına çekildi.