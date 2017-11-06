MB piyasadan 5.3 milyar lira çekiyor, bankalara 1.4 milyar dolar kalıyor

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Merkez Bankası (TCMB) döviz likidetisine ilişkin düzünlemeler ile, piyasadan 5.3 milyar lira çekerken, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına geçecek.

Merkez Bankası\'ndan yaphılan açaklamada, \"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır\" denildi.

Açıklamaya göre, Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60\'tan yüzde 55\'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5\'er puan aşağı çekti.

Açıklamaya göre söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5.3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına geçecek. (Tablo)