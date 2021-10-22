MB'nin faiz indirimi kararını savunan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Dolardaki artış sadece 17 kuruşta kaldı, yüzde 2 bile değil

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararını değerlendirdiği bugünkü yazısında “faizin halkın cebinden değil, patronun cebinden çıktığını” savundu.

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikaları Kurulu üyelerinin daha önce dokunulamaz olduğunu Erdoğan’ın bunu yıktığını yazan Karahasanoğlu, muhalefet partilerinin Para Politikaları Kurulu’nun Ekim ayı toplantısında, zinhar faiz indirimine gidilmemesi için, tehditleri savurduklarını belirterek

“Ve dün itibari ile..

Merkez Bankası faizi yüzde 18’den, yüzde 16’ya indirdi.

Tahminlerin dört katı faiz indirimi yaptı..

Bütün faizciler ters köşe oldu..

Ne bekleniyordu?

Dolar şaha kalkacak..

Faizde bir indirimi oldu ise, dolarda 10 artış yaşanacak..

Piyasa tepetaklak olacak..

Vesaire vesaire..

Peki ne oldu?

Faiz yüzde 18’den yüzde 16’ya indi..

Yani faiz oranları yüzde 2 düştü..

Yüzde 18’i yüzde 2 ile oranlarsanız, faiz miktarının kendi içinde yüzde 11 azaldığını görürsünüz..

Bunun karşısında, doların değeri 9,30’dan 9.47’lere çıktı..

Dolardaki artış ise, sadece 17 kuruşta kaldı..

Oranlarsanız, yüzde 2 bile değil..

Para baronlarını korumak için, 85 milyonun tamamına faiz yüklenmesinin ne manası var?

Merkez Bankası doğrusunu yaptı.

Ama faizciler de, gerçek yüzlerini hemen gösterdi.”

Karahasanoğlu, faizin indirilmesiyle gıda ürünlerindeki maliyet faizinin de azalacağını savundu.

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