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Ekonomi

MB: Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı

02 Nisan 2018 21:43

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.
Merkez Bankası açıklamasında, \"Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır\" denildi.
Merkez Bankası\'nın en son 12 Kasım 2016 tarihinde yaptığı değişiklikle, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları şöyle belirlenmişti:
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları;
- Türk lirası için yüzde 1.84,
- yabancı para için yüzde 1.47,
aylık azami gecikme faiz oranları;
- Türk lirası için yüzde 2.34,
- yabancı para için yüzde 1.97.
Merkez Bankası açıklamasına göre; söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün olmuyor. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor.

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