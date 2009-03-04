MB: İşsizlik üç ayda zirveyi bulur

Merkez Bankası’nın son Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ilk üç ayda işsizliğin rekor kıracağı, enflasyondaki düşüşün hızlanacağı vurgulandı



Merkez Bankası yılın ilk çeyreğinde tarım dışı işsizlik oranının tarihsel olarak yüksek değerlere ulaşacağını açıkladı. Merkez Bankası 19 Şubat’ta gerçekleştirdiği ve kısa vadeli faiz oranlarında 150 baz puanlık indirim kararı alınan Para Politikası Kurulu toplantısının özetleri açıklandı.



Talepte canlanma olmaz



Radikal gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanan PPK’nın toplantı tutanağında yakın dönemde iç ve dış talepte önemli bir canlanma beklenmediği vurgulanarak, “Dolayısıyla, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülüyor. İş gücü piyasasına dair veriler iktisadi faaliyette giderek derinleşmekte olan yavaşlamayı teyit eder niteliktedir. Tarım-dışı işsizlik oranı da yılın son çeyreğinde yüksek bir artış göstermiştir. Ocak ayında işşizlik ödeneğinden yararlanan kişi sayısında belirgin bir yükseliş gözlenmiş olması işsizlikteki artışın 2009 başı itibarıyla hızlanarak devam ettiğini göstermektedir.



Faiz indirimi yavaş olacak



Bu çerçevede kurul, yılın ilk çeyreğinde tarım dışı işsizlik oranının tarihsel olarak yüksek değerlere ulaşacağı değerlendirmesini yapmıştır” denildi.

Bankadan yapılan açıklamada, bundan sonraki faiz indiriminin son indirime göre daha yavaş olacağı vurgulandı. Banka 19 Şubat tarihli toplantısında kısa vadeli faizlerini 1,5 puan indirip yüzde 11’e geri çekmişti. Bu faiz Para Politikası Kurulu’nun toplanmaya başladığı 2002 yılından bu yana gördüğü en düşük seviye olması açısından önemli oldu.



Ticari faizler az düşecek



Merkez Bankası’nın önümüzdeki döneme ışık tutacak olan toplantı özetlerinde ise şu bilgiler yer aldı:

“Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün hızlanacağı tahmin ediliyor. Bu arada faiz hadlerindeki indirim süreci tüketici kredilerine kıyasla ticari kredi faizlerine daha sınırlı oranda yansıyacak. Son dönemde şirketlerin talep ettiği kredilerin önemli bölümü borçların yeniden yapılanmasına yönelik olması, kredi kanallarının üretimi destekleyici rolünün sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Zaten yurtiçi ve yurtdışı finansman koşullarının halen sıkı seyretmesi nedeniyle kredilerdeki toparlanma zaman alacak.”

