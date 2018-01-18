MB faiz kararı öncesi dolar 3.80 liranın üzerinde (2)

(Piyasa gelişmeleri ve yorum ile güncellendi)

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Dolar, Merkez Bankası\'nın faiz kararını açıklayacağı bugünkü Para Politikası Kurulu\'ndan önce 3.80 liranın üzerindeki düzeyini koruyor.

Merkez Bankası\'nın bugünkü toplantıdan sonra saat 14:00\'te açıklanacak faiz kararında, uzun süredir yüzde 8.0 olarak uyguladığı politika faizini, yüzde 12.75 olan geç likidite penceresi faizini, yüzde 9.25 olan gecelik borç verme faizini ve yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizini değiştirmesi beklenmiyor.

Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro, günün ilk işlemlerinde dünkü düzeylerini koruyor.

Jeopolitik risklerle önceki gün 3.8324 liraya kadar yükselen dolar 3.80 liranın üzerinde, 4.6928 liraya kadar yükselen euro ise 4.64 liranın üzerinde tutunuyor.

Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, dünkü yüzde 1.9 artışla 116 bin 593 puan kapanışın ardından, yeni güne yüzde 0.47 yükselişle 117 bin 146 puanda başladı.

ABD geri, Borsa ileri….

İş Yatırım\'ın, \"ABD geri, Borsa ileri….\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"ABD borsalarının yeni zirve yapmasıyla birlikte Asya borsaları güne güçlü başladı\" denilerek, şu değerlendirme yapıldı:

\"Beklentilerden güçlü gelen ABD imalat sanayi verisi sonrası doların güçlenip faizlerin yükselmesi piyasaların keyfini kaçırmadı.

\"Türkiye piyasaları dünya piyasalarından olumlu ayrışmaya devam ediyor.

\"Suriye kaynaklı jeopolitik riskin azalmasını arkasına alan MSCI Türkiye dün yüzde 2.0 yükselerek gelişmekte olan borsalarla arasındaki farkı kapatmaya devam etti.

\"Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok; güçlü büyüme ve kar artışları tahvilden hisse senedine geçişi ve gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklemeye devam ediyor. Ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bir \'geç boğa\' piyasasındayız.

\"Batı ile ilişkilerdeki gelgitler ve Ortadoğu kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye piyasaları küresel risk iştahının güçlendiği bir dönemde dünyanın yüzde 5.0 gerisinde kaldı.

\"Pentagon’un \'sınır gücü\' konusunda geri adım atması jeopolitik riski ortadan kaldırmayacak.

\"Ancak riskin azalmasını fırsat olarak gören piyasalar ucuz kalmış Türkiye varlıklarına yönelecek.

\"Merkez Bankası’nın para politikasında ilave sıkılaşmaya gitmemesi beklentisine ve doların güçlenmesine rağmen Türk lirasında kısa vadede baskı öngörmüyoruz.

\"Lafı daha fazla uzatmayalım; Borsa İstanbul’da yukarı yönlü dalgalı trendin devam etmesini bekliyoruz. Son dönemde dünyanın çok gerisinde kalan banka hisseleri yükselişte öncü konumda olmaya devam edecek.\"