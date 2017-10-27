T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB faiz kararı, ABD vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.82 lirada

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri sabit tutması, ABD ile vize sorunun sürmesi, Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar güne 3

27 Ekim 2017 12:37

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın kısa vadeli faizleri sabit tutması, ABD ile vize sorunun sürmesi, Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar güne 3.82 liranın üzerinde başladı.
Merkez Bankası\'nın dünkü kararıyla birlikte hızla yükselen dolan 3.8359 liraya kadar yükseldikten sonra, bugünün ilk işlemlerinde 3.82 - 3.83 lira aralığında hereket ederken, dün 4.4806 liraya kadar yükselen euro da 4.45 - 4.46 lira aralığına döndü.
Döviz piyasalarındaki yükselişlere paralel olarak piyasa faizleri de yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 11.99\'a kadar yükseldi.
Dövizlerdeki yükselişin de etkisiyle, dünkü işlemlere yüzde 0.06 düşüşle 108 bin 293 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de günü yüzde 0.94 düşüşle 107 bin 335 puandan kapattı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25\'te sabit tutuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAMerkez BankasıABDIrakSuriyeDövizGöstergeDövizlerdekiBorsaEndeksiMerkez Bankası Para Politikası KuruluGeç Likidite PenceresiBankalararası Para Piyasasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24