MB: Enflasyondaki yükselişte petrol, döviz ve kırmızı et etkili oldu

İstanbul, 4 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası (MB) Nisan ayında enflasyonun beklentileri aşarak, aylık yüzde 1.87 arttığı ve yıllık yüzde 10.85\'e yükselmesinde, petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış ile kırmızı et gibi temel tüketim ürünlerindeki yükselişlerin etkili olduğu vurgulandı.

Merkez Bankası\'nın dün açıklanan enflasyon verilerini temel alan \"Aylık Fiyat Gelişmeleri\" raporunda, şöyle denildi:

\"Enerji fiyatları Nisan ayında yüzde 2.76 arttı.

\"Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve lirada gözlenen değer kaybına bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatları sırasıyla yüzde 4.70 ve yüzde 1.12 artış kaydetti.

\"Buna ek olarak, elektrik fiyatları bu dönemde yüzde 2.90 yükseldi, belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları yüzde 1.23 arttı.

\"Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 3.70 puan yükselerek yüzde 11.99 olarak gerçekleşti.

\"Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur.

\"Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Nisan ayında 1.56 puan azalarak yüzde 8.81 oldu.

\"Bu dönemde yıllık enflasyon hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda gruplarında geriledi.

\"Gıda grubu yıllık enflasyonundaki düşüşte temelde taze meyve-sebze fiyatlarındaki ılımlı seyre bağlı olarak gerileyen işlenmemiş gıda fiyatları etkili olmuştur.

\"Öte yandan, kırmızı et fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi Nisan ayında da devam etmiş (yüzde 4.33) ve ilk dört aydaki birikimli artış yüzde 12.73 seviyesine ulaşmıştır.

\"Yılın ilk çeyreğinde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden işlenmiş gıda fiyatları Nisan ayında yüzde 0.58 artarak ilk çeyreğe kıyasla daha ılımlı bir seyir izlemiş ve grup yıllık enflasyonu yüzde 13.98’e geriledi.

\"İşlenmiş et ürünlerinde kırmızı et fiyatlarındaki gelişmelerin etkileri izlenirken, peynir ve diğer süt ürünlerindeki artışlar ivme kaybetti.

\"Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüşle yüzde 12.41 oldu.\"