MB: Enflasyondaki düşüşte baz etkileri ve işlenmemiş gıda belirleyici oldu (2)

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İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Merkez Bankası, Ocak ayında yıllık enflasyonun, bir önceki aya göre 1.57 puan düşüşle yüzde 10.35\'e gerilemesinde \"baz etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatları\"nın belirleyici olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 Ocak ayında yüzde 2.46 olan aylık enflasyon, bu yılın aynı ayında yüzde 1.02 olarak ölçüldü.

Merkez Bankası\'nın, dün açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından açıkladığı \"Aylık Fiyat Gelişmeleri\" raporunda, \"Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.02 artmış ve yıllık enflasyon 1.57 puan gerileyerek yüzde 10.35 oldu. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde baz etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici oldu\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu dönemde işlenmemiş gıda enflasyonu belirgin oranda gerilerken, enerji grubunda yıllık enflasyon elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına karşın baz etkisiyle geriledi.

\"Birikimli döviz kuru etkilerinin hissedilmeye devam ettiği temel mal grubunda yıllık enflasyon giyim fiyatlarına bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

\"Hizmet enflasyonunda ise bir miktar yavaşlama gözlendi. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.\"

\"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi.

\"Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda düşük bir oranda artmış, temel mal grubunda ise geriledi.

\"Bu gelişmelerle, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimindeki yüksek seviyeler korundu.\"

Yurt içi üretici fiyatlarının da Ocak ayında yüzde 0.99 arttığına işaret edilen raporda, yıllık enflasyonun da \"baz etkisiyle\" 3.33 puan gerileyerek yüzde 12.14\'e indiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

\"Üretici fiyat artışında döviz kurundaki ılımlı seyre karşılık başta petrol ve metaller olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların olumsuz etkisi izlendi.

\"Yıllık enflasyon imalat sanayi ile ana metal ve petrol hariç imalat sanayiinde baz etkileriyle gerilemiş ve sırasıyla yüzde 14.13 ve 12.30 oldu.

\"Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi ise bir miktar geriledi.\" (Grafik - Tablo)