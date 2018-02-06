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Ekonomi

MB: Enflasyondaki düşüşte baz etkileri ve işlenmemiş gıda belirleyici oldu

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Merkez Bankası, Ocak ayında yıllık enflasyonun, bir önceki aya göre 1

06 Şubat 2018 13:37

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Merkez Bankası, Ocak ayında yıllık enflasyonun, bir önceki aya göre 1.57 puan düşüşle yüzde 10.35\'e gerilemesinde \"baz etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatları\"nın belirleyici olduğunu açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 Ocak ayında yüzde 2.46 olan aylık enflasyon, bu yılın aynı ayında yüzde 1.02 olarak ölçüldü.
Merkez Bankası\'nın, dün açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından açıkladığı \"Aylık Fiyat Gelişmeleri\" raporunda, \"Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.02 artmış ve yıllık enflasyon 1.57 puan gerileyerek yüzde 10.35 oldu. Enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde baz etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici oldu\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Bu dönemde işlenmemiş gıda enflasyonu belirgin oranda gerilerken, enerji grubunda yıllık enflasyon elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına karşın baz etkisiyle geriledi. Birikimli döviz kuru etkilerinin hissedilmeye devam ettiği temel mal grubunda yıllık enflasyon giyim fiyatlarına bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Hizmet enflasyonunda ise bir miktar yavaşlama gözlendi. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.\"

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