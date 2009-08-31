MB enflasyonda sınırlı artış olabileceğini belirtti

18 Ağustos' ta toplanan PPK, enflasyonun düşük düzeyde seyredeceğini fakat sınırlı artışların olabileceğini açıkladı.
Önümüzdeki
dönemde enflasyonun ana eğiliminin düşük düzeyini koruyacağının
öngörüldüğünü bildiren TCMB, buna karşın yılın son aylarından 2010
yılının ortalarına kadar baz etkisi nedeniyle enflasyonda sınırlı
artışlar gözlenebileceğini aktardı.
PPK raporu özeti
Bununla birlikte Kasım 2008 döneminden bu yana politika faizlerinde
gerçekleştirilen 900 baz puanlık indirimin kredi piyasası üzerindeki
etkilerinin yılın son çeyreğine doğru hissedilmeye başlayacağını ifade
eden Kurul, iktisadi faaliyette belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi
halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edileceğini
belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve
küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki
etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, aşağı yönlü
risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret etmektedir. Bu
çerçevede Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir
süre koruması yönündeki görüsünü teyit etmiş, iktisadi faaliyette
belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz
indirimlerine devam edilmesinin gerekeceği değerlendirmesinde
bulunmuştur."