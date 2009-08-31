MB enflasyonda sınırlı artış olabileceğini belirtti

18 Ağustos' ta toplanan PPK, enflasyonun düşük düzeyde seyredeceğini fakat sınırlı artışların olabileceğini açıkladı.



Önümüzdeki dönemde enflasyonun ana eğiliminin düşük düzeyini koruyacağının öngörüldüğünü bildiren TCMB, buna karşın yılın son aylarından 2010 yılının ortalarına kadar baz etkisi nedeniyle enflasyonda sınırlı artışlar gözlenebileceğini aktardı.

PPK raporu özeti



Bununla birlikte Kasım 2008 döneminden bu yana politika faizlerinde gerçekleştirilen 900 baz puanlık indirimin kredi piyasası üzerindeki etkilerinin yılın son çeyreğine doğru hissedilmeye başlayacağını ifade eden Kurul, iktisadi faaliyette belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edileceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir süre koruması yönündeki görüsünü teyit etmiş, iktisadi faaliyette belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edilmesinin gerekeceği değerlendirmesinde bulunmuştur."