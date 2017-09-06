MB: Enflasyona katkı gıda, enerji ve temel mallarda arttı, alkol-tütünde düştü

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, Ağustos\'ta yeniden iki haneye yükselen enflasyona katkılarda gıda, enerji ve temel mallarda artış yönünde, alkol-tütünde ise azalış yönünde olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası\'nın \"Aylık Fiyat Gelişmeleri\" raporunda, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.52 arttığı ve yıllık enflasyonun 0.89 puan yükselerek yüzde 10.68\'e çıktığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

\"Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, enerji

ve temel mal gruplarının katkısı sırasıyla 0.40, 0.31 ve 0.31 puan arttı; alkol-tütün grubunun

katkısı 0.19 puan azaldı; hizmet grubundan gelen katkının ise önemli ölçüde değişmedi.

\"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları

incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin Ağustos ayında sürdüğü gözlendi.

\"Bu dönemde temel mal grubu ana eğiliminde yükseliş, hizmet grubu ana eğiliminde ise

bir miktar iyileşme izlendi.

\"Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki yöntem değişikliğinin olumsuz etkisi de hissedildi.\"

Enerji fiyatlarının Ağustos ayında yüzde 2.03 ile yüksek bir oranda arttığı belirtilen raporda, \"Petrol ve

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarının yakın dönemdeki seyrine bağlı olarak bu dönemde

akaryakıt ve tüpgaz fiyatları sırasıyla yüzde 4.34 ve 5.94 yükseldi. Böylelikle enerji grubu yıllık enflasyonu 2.42 puanlık artışla yüzde 10.54\'e çıktı\" denildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun da 1.90 puan artarak yüzde 11.97\'ye çıktığı belirtilen raporda, \"Yıllık enflasyon hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda gruplarında yükselmiş ve sırasıyla yüzde 9.95 ve 14.37 olarak gerçekleşti\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonundaki yükselişte olumsuz baz etkisi belirleyici olurken grup fiyatları mevsimsellikten arındırılmış olarak geriledi.

\"Diğer taraftan, işlenmiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1.25 yüksek bir oranda arttı ve bu artış

alt gruplar geneline yayıldı.

\"Bu grupta peynir ve diğer süt ürünleri fiyatlarındaki yüzde 4.37 artış dikkat çekerken, işlenmiş et ürünleri ile çay fiyatlarındaki artışın sürdüğü gözlenmiştir.

\"Bu gelişmelerle taze meyve-sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 12.39’a yükseldi.\"

Merkez Bankası raporunda, yurt içi üretici fiyatlarının da Ağustos ayında yüzde 0.85 artışla, yıllık enflasyonun 0.89 puan yükselerek yüzde 16.34\'e çıktığına işaret edildi ve \"Bu artışta, petrol ve endüstriyel metal gibi uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi öne çıkmıştır. Nitekim, yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde 17,94’e yükselirken, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde yüzde 14.14’e geriledi. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten

arındırılmış ana eğilimi ise döviz kurunun istikrarlı seyri ile bir miktar yavaşladı\" denildi.